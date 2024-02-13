США передали Україні обладнання для розмінування – посол

США передали Україні обладнання для розмінування територій, повідомила посол каСША в Україні Бріджіт Брінк.

«Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України» – зазначила Брінк.

Вона також розповіла, що зустрілася з міністром фінансів України Сергієм Марченком – сторони обговорювали «подальшу фінансову підтримку України».

Крім того, Брінк каже, що вони «порушували питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги».

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі було знищено майже 90 плавучих мін, більшість із них українськими силами. Румунські військово-морські сили знищили п’ять мін.