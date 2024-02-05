ФСБ РФ удруге цієї зими заявила про запобігання замаху на «керівника» окупованого Криму

Російська Федеральна служба безпеки заявила 5 лютого про запобігання теракту щодо одного з керівників окупаційної влади Криму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на повідомлення офіційних російських інформагенцій.

Група із трьох осіб нібито на замовлення СБУ готувала підрив автомобіля. У них, як стверджується, вилучені саморобний вибуховий пристрій, а також дистанційний підривач, який передбачає активацію за дзвінком.

Агенція ТАСС також цитує одного з фігурантів, – за його словами, за допомогою міни планувався підрив кортежу. На опублікованому записі чоловік також каже, що помістив міну в газовий балон та вивіз її з Мелітополя до Криму.

Про якого саме «керівника Криму» йдеться – не повідомляється. Редакція не може перевірити чи підтвердити заяву російської сторони.

У грудні 2023 року ФСБ заявила, що розкрила в Криму мережу агентів, яка нібито мала намір вчинити замахи на окупаційного главу Криму Сергія Аксьонова та голову підконтрольного Москві парламенту Криму Володимира Константинова.