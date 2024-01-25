Російська влада Криму запровадила «особливий режим» перетину адмінмежі з окупованою Херсонщиною

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов видав указ, який запроваджує на адміністративному кордоні між Кримом та окупованою частиною Херсонської області «особливий режим» в’їзду та виїзду. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з цим указом, режим пропуску на півночі Криму «прирівнюється до режиму пропуску через держкордон РФ». Місцями перетину адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю визначені автомобільні пункти пропуску «Армянськ», «Перекоп», «Джанкой», залізничні пункти пропуску «Армянськ» та «Джанкой».

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«Встановити, що перетин адміністративного кордону між Республікою Крим та Херсонською областю здійснюється за наявності: у іноземних громадян або осіб без громадянства – дійсного документа, що засвідчує особу та визнаний відповідно до міжнародних договорів Російською Федерацією у цій якості», – сказано в указі.

Крім того, згідно з документом, російські військові колони пересуватимуться спеціально виділеними дорогами за погодженням із Прикордонним управлінням ФСБ Росії.

Російські війська окупували майже всю Херсонську область України на самому початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Збройні сили України у жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області, в тому числі обласний центр. Лівобережна частина області залишається в окупації.