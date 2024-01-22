Гуменюк розповіла, як вибухи в окупованому Криму впливають на логістику армії Росії

Через вибухи в Криму логістика російських військ сповільнюється або тимчасово зупиняється й не забезпечує їхні потреби з необхідною інтенсивністю. Про це заявила керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Впливають (вибухи – ред.) на логістику досить потужно, тому що вона або сповільнюється, або припиняється на деякий час. Тобто вона не відповідає в такому разі інтенсивності потреб окупаційного війська. Коли потрібно поповнювати присутність на тому ж лівобережжі Херсонщини, ворог має очевидні складнощі», – сказала вона в ефірі українського національного телемарафону.

Крім того, зазначила Гуменюк, українські військові намагаються встановити вогневий контроль і над пунктами базування противника у Криму, і над шляхами, якими цей резерв може прямувати до лінії бойового зіткнення.

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«Вони усвідомлюють, що якщо не в самому пункті базування, то на шляху постачання цим резервам загрожує небезпека», – додала речниця.

Раніше Гуменюк прокоментувала масштабне відключення електрики у кількох містах Криму увечері 18 січня. Вона зазначила, що «ускладнення життя» військових об’єктів РФ, які живляться із загальної електроенергії півострова, є одним із завдань української армії.

Напередодні російська влада заявляла про «ракетну атаку» на окупований півострів.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.