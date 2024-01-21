Міноборони Росії заявило про ракетну атаку на Крим

Міністерство оборони Росії заявило про ракетну атаку на окупований Крим.

Як стверджується в телеграм-каналі відомства, російська ППО нібито збила три ракети над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя півострова.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії вдень 21 січня, до заяви Міноборони РФ повідомляв про повітряну тривогу і три вибухи, які було чути в Севастополі. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развозжаєв заявляв тоді, що сили ППО «збили повітряну ціль» над акваторією Чорного моря.

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Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.