В окупованому Криму сталося масштабне вимкнення електрики

Масштабні вимкнення електрики 18 січня сталися в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на телеграм-канали окупованого півострова. Як стверджується, перебої з електрикою пов'язані з аварійним відключенням у мережах кримської енергосистеми.

Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв пізніше заявив, що о 18:05 сталося хибне спрацювання газового обладнання на Балаклавській ТЕС, це спричинило відключення двох енергоблоків. Чиновник стверджує, що протягом години енергопостачання буде відновлено.

Причини відключень електрики в інших містах російська влада не називала.

На початку січня місто Желєзногорськ у Курській області Росії, населення якого складає близько 100 тисяч осіб, залишилося без електрики та теплопостачання. Російська влада стверджувала, що це сталося після того, як унаслідок повітряної атаки ЗСУ було пошкоджено електричну підстанцію. Українська сторона не коментувала звинувачення у причетності до цих подій.