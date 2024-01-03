У Курській області РФ 100-тисячне місто залишилося без світла і тепла. Місцева влада звинувачує ЗСУ

Місто Желєзногорськ у Курській області Росії, населення якого становить близько 100 тисяч людей, зранку 3 січня залишилося без електрики і теплопостачання. Губернатор Роман Старовойт стверджує, що це сталося після того, як унаслідок повітряної атаки ЗСУ була пошкоджена електрична підстанція.

«Для безпечної організації робіт із відновлення пошкоджень були змушені відключити підстанцію у Желєзногорську. В результаті в даний час у місті відсутні енергопостачання та теплопостачання», – вказав керівник області близько 11:00.

Згодом Старовойт додав, що до міста організоване підвезення води, а в більшій частині міста електропостачання відновлене.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» з посиланням на місцевих жителів пише, що в місті перестали працювати деякі заправки, магазини та банкомати. «Люди в паніці. У магазинах розкуплено воду. І магазини майже не працюють. На заправці величезна черга», – повідомили співрозмовники каналу. Вони також зазначили, що в місті є проблеми з мобільним звʼязком.

Крім цього, в Желєзногорську деякі підприємства припинили роботу, зокрема машинобудівний завод «Вагонмаш». Як повідомив канал, за словами співробітників заводу, всіх робітників відпустили додому близько 10:00.

Українська сторона наразі не коментувала звинувачення у причетності до подій у Желєзногорську.