«Бояться і правильно роблять» – у ГУР відреагували на останню заяву ФСБ Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на заяви Москви про нібито підготовку Києвом замаху на російське керівництво окупованого Криму.

У коментарі «Громадському» представник ГУР Андрій Юсов назвав ці заяви російською інформаційно-психологічною операцією і зауважив, що, очевидно, російський режим боїться України, українських спецслужб.

«І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них –добровільно здатись у руки українському правосуддю», – сказав він.

Вранці 3 травня ФСБ Росії заявила, що кілька громадян України та РФ нібито готували замах на російське керівництво півострова. За даними російських ЗМІ, затримано Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського.



Російська сторона стверджує, що вони готували замах на представників російської окупаційної влади Криму Володимира Костянтинова, Сергія Аксьонова та Яну Павленко. ФСБ організатором замахів нібито був заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець.

В окупованому Криму періодично повідомляють про вибухи, зокрема, наприкінці квітня у Севастополі стався вибух і пожежа на нафтобазі.