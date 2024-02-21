Російські військові скинули авіабомби на прикордоння Харківщини, є загиблий і поранені – влада

Російські військові вдень 21 лютого атакували прикордонні населені пункти на Харківщині, йдеться в повідомленні пресслужби місцевої прокуратури.

За даними відомства, близько 12:40 сили РФ із мінометів та артилерії вдарили по селу Іванівка. Внаслідок цього було поранено 52-річного мирного мешканця.

«Пізніше, близько 14:00 ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна. Там загинув мирний мешканець. Однак його особу ще не встановлено», – кажуть у прокуратурі.

Також, за інформацією, близько 15 годин сили РФ атакували село Вільхуватка.

«У результаті цього там зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби», – підсумували у відомстві.

Уранці 19 лютого російські війська з мінометів вдарили по Вовчанську на Харківщині. Поранень зазнали двоє чоловіків.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.