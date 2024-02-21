Російські військові атакували Херсонщину, постраждали люди – влада

Російські військові 21 лютого знову атакували Херсонщину, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

За даними місцевої вади, 21 лютого російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника.

«Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця “прильоту», – зауважили в ОВА.

Представники адміністрації пояснили, що «в обох постраждалих діагностували вибухові травми».

«Лікарі надали їм медичну допомогу. Нині життю потерпілих нічого не загрожує», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.