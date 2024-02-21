У ГУР назвали кількість російських військ, які зараз воюють в Україні

На сьогодні сухопутна частина російського угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, – то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, з’явився новий компонент, який не був на початку агресії (був представлений тільки частково, батальйонами) – угруповання військ Росгвардії.

«На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ Росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об’єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», – розповів Скібіцький.

Представник ГУР також зауважив, що додатково з’явилося угруповання прикриття державного кордону РФ, яке розгорнуте на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська.



Вадим Скібіцький виділив три основні сильні сторони противника. За його словами, Росія має потужний мобілізаційний ресурс – у них немає нестачі в людях для участі у війні, по-друге – завдяки великій чисельності вони мають можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, а також переміщати або робити перегрупування військ з одного напрямку на інший. Третя сильна сторона противника, як зазначає заступник керівника ГУР, – це авіація та панування в повітрі, адже щодня війська РФ застосовують авіаційні бомби.

Раніше британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень Military Balance у щорічному звіті повідомив, що, пропри те, що Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 2900 танків, у неї на складах ще багато бронетехніки для використання впродовж кількох років. У звіті вказано, що в Росії на озброєнні 1750 основних бойових танків – від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90, ще 4 000 перебувають на зберіганні.