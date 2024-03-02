Атака «шахедами» по Одесі: під завалами виявило п’яте тіло загиблої людини – рятувальники

В Одесі кількість жертв російської атаки «шахедами» в ніч проти 5 березня збільшилася до п’яти, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграмі.

«О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи», – зазначили рятувальники.

У ДСНС кажуть, що через атаку ударних дронів-камікадзе по Одесі, загинули п’ятеро людей, серед жертв є дитина. Постраждали вісім людей, зокрема, дитина. Вдалось врятувати п’ятеро людей.

Речниця ДСНС Одеської області в ефірі телемарафону повідомляла, що «під завалами дев’ятиповерхівки, яку атакували окупанти, можуть перебувати 10-12 людей».

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі, зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки, восьмеро травмованих, серед них одна дитина. Раніше було відомо про 4 загиблих, серед них дитина. 12 людей вважаються зниклими безвісти.

«Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки», – відзначають у ДСНС та додають, що на місці подій також працюють психологи й кінологічні розрахунки.

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.