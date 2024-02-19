Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину 19 лютого заслухав доповідь про оперативну ситуацію та забезпечення підрозділів технікою та боєприпасами. У пресслужбі Офісу президента повідомили, що Зеленський відвідав батальйонний командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська.

«Глава держави заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони. Окремо обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів», – зазначили у повідомленні.

Крім того, Зеленський вручив нагороди українським військовим, «які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України».

Зокрема, президент присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» полковнику Олегу Апостолу, який із 2008 року служить у Десантно-штурмових військах, а нині командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.

Зеленський також вручив відзнаку президента «Хрест бойових заслуг» полковнику Олександру Луценку та передав військовим ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

«Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет», – наголосив президент.

Раніше, на початку лютого, начальник пресслужби штурмової бригади Гвардії Наступу «Сталевий Кордон» Іван Шевцов наголошував, що російські військові намагаються захопити місто Куп’янськ та селище Куп’янськ-Вузловий, а також вийти на рубежі лівого берегу річки Оскіл.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

У грудні 2023 року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.