За добу Росія втратила ще 1 160 військових, літак і 16 танків – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про російські втрати у війні проти України. За цими даними, станом на ранок 3 березня Росія втратила близько 416 800 особового складу, зокрема 1 160 військових – за останню добу.

Щодо втрат російської техніки, то в Генштабі повідомили про такі:

танків – 6640 (+16 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 12639 (+28)

артилерійських систем – 10188 (+35)

РСЗВ – 1003

засобів ППО – 696

літаків – 347 (+1)

вертольотів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14)

крилатих ракет – 1915

кораблів/катерів – 25

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65)

спеціальної техніки – 1620 (+3)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

Перед цим Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News заявляв, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.