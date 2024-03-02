У розвідці Британії пояснили, чому Росія «деякий час» не підніматиме літаки А-50

Повітряні сили РФ призупинили здійснювати польоти літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 «після збиття українськими силами ППО вже другого такого повітряного судна 23 лютого», йдеться у повідомленні міністерства оборони Британії.

«Через тиждень після втрати другого літака A-50, Росія, швидше за все, припинила здійснювати ними польоти для підтримки своїх операцій в Україні. Ймовірно, це продовжуватиметься, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захисту такого важливого літака, та щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити для них українська ППО», – заявили у відомстві.

У британському міноборони додали: «Втрата літака А-50, що забезпечував щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, значно погіршує ситуаційну обізнаність, що надається пілотам інших літаків».

«Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності у спірному повітряному просторі на сході та півдні України. Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, включаючи перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її наземні сили, але, ймовірно, не отримують», – додали у відомстві.

Зазначається, що «цілком ймовірно, що Росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані А-50, щоб вирішити цю проблему».

23 лютого в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

У міноборони РФ цю інформацію не коментували.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, це третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 346 літаків.

За допомогою А-50 сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки й ракетні атаки, а також передають радіосигнали від військ на передовій до штабів у тилу.