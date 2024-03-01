Українські льотчики вже відпрацьовують на F-16 завдання ударів по цілях – Ігнат

Українські пілоти і інженери продовжують навчання на винищувачах F-16, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Перехід на F-16 не може бути швидким, як би нам того не хотілося. І так близько пів року – це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі програма підготовки на F-16 мінімальна – це два роки. Україна робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей літак з'явився в нашому небі і виконував завдання», – сказав він.

За словами Ігната, процес підготовки льотчиків триває, вони відпрацьовують тактичні прийоми.

«Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних й наземних цілях. Це дуже-дуже потрібно. Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Й саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти», – пояснив речник.

Він додав, що авіаційні інженери також продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю

«Вся ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював у небі, знищуючи повітряні, наземні та морські цілі. Україна ж адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися з наших летовищ», – наголосив Ігнат.

Раніше Міністерство оборони Данії повідомляло, що країна передасть Україні винищувачі F-16 цього літа. У відомстві зауважили, що встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16 важко, тому що «є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати надані літаки».

Данія і Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів.

За підсумками зустрічі «Рамштайн» 14 лютого український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтерв’ю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.