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Росія втратила ще 960 військових, літак і 14 танків – нові дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня Росія втратила близько 415 640 особового складу
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня Росія втратила близько 415 640 особового складу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про російські втрати у війні проти України. За цими даними, станом на ранок 2 березня Росія втратила близько 415 640 особового складу, зокрема 960 військових – за останню добу.

Щодо втрат російської техніки, то в Генштабі повідомили про такі:

  • танків – 6624 (+14 за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 12611 (+29)
  • артилерійських систем – 10153 (+47)
  • РСЗВ – 1003 (+3)
  • засобів ППО – 696 (+5)
  • літаків – 346 (+1)
  • вертольотів – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35)
  • крилатих ракет – 1915 (+3)
  • кораблів/катерів - 25
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61)
  • спеціальної техніки - 1617 (+6)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

Перед цим Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News заявляв, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.

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