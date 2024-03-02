Росія втратила ще 960 військових, літак і 14 танків – нові дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про російські втрати у війні проти України. За цими даними, станом на ранок 2 березня Росія втратила близько 415 640 особового складу, зокрема 960 військових – за останню добу.
Щодо втрат російської техніки, то в Генштабі повідомили про такі:
- танків – 6624 (+14 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 12611 (+29)
- артилерійських систем – 10153 (+47)
- РСЗВ – 1003 (+3)
- засобів ППО – 696 (+5)
- літаків – 346 (+1)
- вертольотів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35)
- крилатих ракет – 1915 (+3)
- кораблів/катерів - 25
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61)
- спеціальної техніки - 1617 (+6)
Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.
Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.
Перед цим Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News заявляв, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.
24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.
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