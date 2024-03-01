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У Росії заявили, що готові передати тіла полонених, які нібито загинули на борту Іл-76. В Україні відреагували

Місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ
Місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова заявила, що РФ готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули під час падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

«Для цього все необхідне з точки зору процедури є... Тіла можуть бути передані згідно з наявними процедурами», – цитує Москалькову російське державне агентство новин «РИА Новости».

Вона додала, що українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл. За словами Москалькової, вона перебуває у контакті з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем.

Москалькова також заявила, що російська сторона має «підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дозволяють зробити ідентифікацію особистості».

У коментарі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» щодо заяви Москалькової представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зауважив: «Україна неодноразово зверталася до держави-агресора з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту ІЛ-76. І робота в цьому напрямку ведеться». Подробиць він не навів.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона вкотре «починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76».

«Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії. Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків і репатріації тіл і проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)», – написав він у телеграмі.

На початку лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Київ неодноразово звертався до Москви з приводу повернення тіл військовополонених, які, за твердженням російської влади, загинули під час катастрофи Іл-76. За його словами, російська сторона на ці звернення не відреагувала.

24 січня у Бєлгородській області розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони Росії стверджує, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких перевозили до Бєлгорода для обміну, а також шестеро членів екіпажу і троє супроводжуючих. Усі вони, за даними відомства, загинули. Російська влада назвала аварію Іл-76 «терактом», звинувативши в ньому ЗСУ.

У ГУР Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що вони не мають даних про те, чи були на борту військовослужбовці ЗСУ.

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