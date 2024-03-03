Атака дронів на Одесу: знайдено тіло ще одного загиблого немовляти – ОВА

В Одесі під завалами багатоповерхового будинку, в який влучив російський дрон у ніч проти 2 березня, виявили тіло немовляти. Кількість жертв обстрілу зросла до десяти, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у телеграмі.

«Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Попередньо, дитині немає й рочку», – написав голова ОВА.

Кіпер додав, що рятувальники продовжують пошукову операцію.

Раніше кількість загиблих в Одесі зросла до 9 людей.

Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, коментуючи удар по Одесі, що зволікання з наданням Україні озброєння призводить до подібних втрат.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.