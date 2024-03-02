Сирський має «карт-бланш на кадрові зміни в армії» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на доповідь командувача Збройних сил України Олександра Сирського після його повернення з фронту – про це він заявив у вечірньому зверненні 2 березня.

«Щодня я в комунікації з партнерами, щоб ми могли отримати саме те, що необхідно. Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які», – сказав він.

За словами Зеленського, все командування повинно знати потреби на фронті.

«На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій».

Читайте також: Генштаб: російські війська 22 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку

Президент додав, що також готуються подальші зустрічі та переговори з партнерами «заради зброї для України, заради безперервності підтримки».

Зеленський також прокоментував удар російьскими дронами по житловому будинку в Одесі, внаслідок якого наразі відомо про сімох загиблих. Він вказав на те, що затягування з наданням Україні зброї та систем протиповітряної оборони призводить до подібних втрат.

«Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це», – заявив голова держави.

Раніше 2 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про кадрові перестановки серед командирів у окремих бойових бригадах.

Наприкінці лютого, після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, Сирський заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївку поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.