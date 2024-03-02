Генштаб: російські війська 22 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку

Протягом доби 2 березня на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Командування зафіксувало один ракетний та 48 авіаційних ударів російських військ по позиціях ЗСУ та населених пунктах, а також 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку російська армія чотири рази атакувала позиції українських військ поблизу Табаївки. Сім атак Сили оборони відбили поблизу Тернів та Ямполівки на Лиманському напрямку, ще 11 – на Бахмутському.

«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області… На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ», – йдеться в зведенні.

Штаб повідомляє про одну «безуспішну атаку» російських військ біля Роботиного на Запоріжжі.

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Також тривають спроби російської армії вибити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра:

«Противник здійснив одну безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав, Томина Балка, Інженерне та Козацьке Херсонської області».

Генштаб звітує про авіаудари по восьми місцях скупчення російських військ, а також про ракетне ураження одного артилерійського засобу РФ.

Раніше 2 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про кадрові перестановки серед командирів у окремих бойових бригадах.

Раніше Сирський після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.