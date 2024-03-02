Сирський каже про кадрові перестановки серед командирів бригад

В окремих бойових бригадах були проведені кадрові перестановки серед командирів. Це було зроблено з метою «збереження життя та здоров’я захисників», повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телеграмі.

Він зазначив, що продовжує роботу на східному фронті. Як наголосив головком, «ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою».

«Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні», – зазначив головком.

За словами Сирського, «бойові можливості насамперед залежать від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення». Велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, уточнив Сирський.

«Тому в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги», – повідомив командувач.

Після звітів командирів бригад та їхніх заступників були «прийняті рішення для забезпечення резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням», зазначив головком.

«В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров’ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення», – наголосив Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївку поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.