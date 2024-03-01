Встигнути до F-16? Росія намагається прорватися на північ від Бахмуту

Армія Росії акумулює потужні сили у напрямку Часового Яру Донецької області, повідомив спікер СУВВ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода вранці 1 березня.

За словами Євлаша, те, що відбувається там, він назвав «одним із потужних ривків» на місто. Ціллю таких атак військ РФ Євлаш назвав прорив до Костянтинівки, а після – Слов'янсько-Краматорської агломерації.

«Ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – досить довгий час використовує тактику «бігти туди, куди ллється», шукає слабкі місця. І за найменшої нагоди десь прорвати оборону посилює свої угруповання та вдається до штурмових дій», – зазначив Євлаш.

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Проте, як повідомив спікер «Хортиці», ЗСУ створили кілька кіл оборони навколо Часового Яру – там є протитанкові та протипіхотні мінні поля, насипи та протитанкові вали. За словами Євлаша, їх почали будувати ще навесні минулого року після окупації Росією сусіднього Бахмута.

І Генштаб, і DeepState повідомляють про постійні атаки армії агресора на Іванівське та Богданівку – це села у напрямку Часового Яру.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що стратегія України зараз – максимально утримати фронт до другої половини 2024 року, коли, як очікується, ЗСУ отримають винищувачі F-16 та достатню кількість боєприпасів.

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