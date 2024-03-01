Встигнути до F-16? Росія намагається прорватися на північ від Бахмуту

Армія Росії акумулює потужні сили у напрямку Часового Яру Донецької області, повідомив спікер СУВВ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода вранці 1 березня.
За словами Євлаша, те, що відбувається там, він назвав «одним із потужних ривків» на місто. Ціллю таких атак військ РФ Євлаш назвав прорив до Костянтинівки, а після – Слов'янсько-Краматорської агломерації.
«Ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – досить довгий час використовує тактику «бігти туди, куди ллється», шукає слабкі місця. І за найменшої нагоди десь прорвати оборону посилює свої угруповання та вдається до штурмових дій», – зазначив Євлаш.
Читайте також: Найкоротша історія російсько-української війни
Проте, як повідомив спікер «Хортиці», ЗСУ створили кілька кіл оборони навколо Часового Яру – там є протитанкові та протипіхотні мінні поля, насипи та протитанкові вали. За словами Євлаша, їх почали будувати ще навесні минулого року після окупації Росією сусіднього Бахмута.
І Генштаб, і DeepState повідомляють про постійні атаки армії агресора на Іванівське та Богданівку – це села у напрямку Часового Яру.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що стратегія України зараз – максимально утримати фронт до другої половини 2024 року, коли, як очікується, ЗСУ отримають винищувачі F-16 та достатню кількість боєприпасів.
Схід
- У ніч проти 10 лютого DeepState повідомив про те, що ситуація в районі Часового Яру на захід від Бахмута стає все більш напруженою. За тодішніми даними аналітиків, агресор підійшов впритул до висоти, на якій розташований Часов Яр. Штурмувати місто російським військам, за оцінками DeepState, буде проблематично через хребет, на якому він знаходиться. Ускладнити завдання Росії могли б і якісні фортифікації – але «історія з підготовкою до оборони знову бажає кращого».
- Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії. За її даними, армія РФ відтоді просунулась на 6 км від центру міста і «майже напевно» отримала контроль над Ласточкиним, Степовим і Сєверним. «Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.
- Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».
- Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
- 18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- Аналітики ISW у звіті 8 грудня висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.