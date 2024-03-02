Повітряні сили підтверджують збиття російського винищувача Су-34

Командування Повітряних сил заявляє про збиття російського літака Су-34 – про це заявив командувач Микола Олещук 2 березня.

«Повітряне командування «Схід» підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника. Су-34. На жаль, тільки один», – написав він у своєму телеграмі.

Раніше Олещук заявив про пуск зенітних ракет по двох російських винищувачах – Су-34 і Су-35.

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Напередодні Міністерство оборони України повідомило, що в лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків, це «найкращий» результат українських військових із жовтня 2022 року.

Станом на ранок 2 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про втрату Росією 346 літаків під час війни в Україні. Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.