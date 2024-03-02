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Гуменюк про атаку на Крим 1 березня: «весна, сезон бавовна квітне»  

«Все логічно», сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк
«Все логічно», сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала в ефірі українського 24 каналу вчорашню атаку на Крим та Севастополь, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Все логічно – весна, сезон, «бавовна» цвіте. Але ми лише почали «формувати грядки», тож треба почекати. Зможемо зібрати відповідний «букет», – сказала Гуменюк.

Вдень 1 березня повідомлялося про потужні вибухи в Севастополі. Крім того, місцеві телеграм-канали писали про роботу російської протиповітряної оборони в Євпаторії та Сакському районі.

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Низка пабліків стверджувала, що півострів атакували за допомогою ракет Storm Shadow. Численні телеграм-канали заявляли, що в Гвардійському нібито було влучення. Російська влада і військова офіційно не коментували ці повідомлення.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував «нові сюрпризи» для окупаційних сил у Криму та заявив, що не радить цивільним користуватися Керченським мостом.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

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