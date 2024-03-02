Гуменюк про атаку на Крим 1 березня: «весна, сезон бавовна квітне»  

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала в ефірі українського 24 каналу вчорашню атаку на Крим та Севастополь, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Все логічно – весна, сезон, «бавовна» цвіте. Але ми лише почали «формувати грядки», тож треба почекати. Зможемо зібрати відповідний «букет», – сказала Гуменюк.

Вдень 1 березня повідомлялося про потужні вибухи в Севастополі. Крім того, місцеві телеграм-канали писали про роботу російської протиповітряної оборони в Євпаторії та Сакському районі.

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Низка пабліків стверджувала, що півострів атакували за допомогою ракет Storm Shadow. Численні телеграм-канали заявляли, що в Гвардійському нібито було влучення. Російська влада і військова офіційно не коментували ці повідомлення.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував «нові сюрпризи» для окупаційних сил у Криму та заявив, що не радить цивільним користуватися Керченським мостом.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».