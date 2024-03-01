У Севастополі лунала повітряна тривога – окупанти кажуть про «роботу ППО»

У Севастополі 1 березня лунали вибухи, у місті оголошували повітряну тривогу, а російська влада казала нібито про «роботу систем протиповітряної оборони».

Близько 14.34 російський глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в окупованому РФ місті, оголошено повітряну тривогу. Пізніше він додав, що працює ППО. О 15.32 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Телеграм-канал «Кримский ветер», повідомив про «приліт» по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району, а також про «влучання» в Севастополі та в Сакському районі.

Натомість російський очільник окупованого міста Севастополь повідомив, що «дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт – це військові використовують табельні засоби маскування».

«Оперативні міські служби не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури у Севастополі», – написав він у телеграмі.

Міністерство оборони Росії не коментувало інформацію щодо вибухів у Гвардійську та Севастополі.

З огляду на окупацію Росією Криму, редакція Радіо Свобода не може перевірити інформації щодо вибухів на півострові.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».