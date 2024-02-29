Представництво президента в АРК відреагувало на нові обшуки в окупованому Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало міжнародне співтовариство засудити переслідування російською владою релігійних діячів мусульманської спільноти у Криму. Таким чином у представництві відреагували на сьогоднішні обшуки на півострові.

Відомство засудило незаконні обшуки та затримання активістів та вимагає негайного припинення переслідування релігійних діячів.

«Закликаємо міжнародне товариство відреагувати та засудити системні переслідування мусульман в окупованому Криму. Окупантам не місце на українському півострові – лише деокупація Криму зможе зупинити порушення прав людини та переслідування наших громадян», – резюмували у представництві президента України в АРК.

За даними відомства, раніше затриманих у Криму Ідріса Юрдамова та імама Ізета Сайфулліна відпустили. Обидва повідомили, що окупаційна влада звинуватила їх у «незаконній місіонерській діяльності». Юрдамов не погодився зі звинуваченнями.

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Водночас стало відомо про затримання кореспондента «Кримської солідарності» Алі Сейтаблаєва, активіста Ленура Якубова «відвезли в невідомому напрямку».

Вранці 29 лютого громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомило про обшуки в будинках кримських татар за п’ятьма адресами у місті Старий Крим і селі Журавки в окупованому Криму.

За повідомленням, силовики прийшли до будинку активіста Ленура Якубова, імама незалежної мусульманської громади «Ескі Кирим» Ізета Сайфулліна, її голови Ідріса Юрдамова, Шевкета Киямова, а також у мечеті Старого Криму.

Після окупації Криму російські силовики почали регулярно чинити тиск на кримських татар, що живуть на півострові. Так, 22 лютого в Джанкої в будинку правозахисниці й журналістки Лутфіє Зудієвої пройшов обшук. Її затримали і відвезли до центру протидії екстремізму (Центр «Е») у Сімферополі. Чоловік Зудієвої Сейтасан Чикієв розповів, що силовики під час обшуку показали ухвалу суду про «обстеження» приміщення у адміністративній справі про «зловживання свободою масової інформації».