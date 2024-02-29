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Представництво президента в АРК відреагувало на нові обшуки в окупованому Криму

Після окупації Криму російські силовики почали регулярно чинити тиск на кримських татар, що живуть на півострові
Після окупації Криму російські силовики почали регулярно чинити тиск на кримських татар, що живуть на півострові

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало міжнародне співтовариство засудити переслідування російською владою релігійних діячів мусульманської спільноти у Криму. Таким чином у представництві відреагували на сьогоднішні обшуки на півострові.

Відомство засудило незаконні обшуки та затримання активістів та вимагає негайного припинення переслідування релігійних діячів.

«Закликаємо міжнародне товариство відреагувати та засудити системні переслідування мусульман в окупованому Криму. Окупантам не місце на українському півострові – лише деокупація Криму зможе зупинити порушення прав людини та переслідування наших громадян», – резюмували у представництві президента України в АРК.

За даними відомства, раніше затриманих у Криму Ідріса Юрдамова та імама Ізета Сайфулліна відпустили. Обидва повідомили, що окупаційна влада звинуватила їх у «незаконній місіонерській діяльності». Юрдамов не погодився зі звинуваченнями.

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Водночас стало відомо про затримання кореспондента «Кримської солідарності» Алі Сейтаблаєва, активіста Ленура Якубова «відвезли в невідомому напрямку».

Вранці 29 лютого громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомило про обшуки в будинках кримських татар за п’ятьма адресами у місті Старий Крим і селі Журавки в окупованому Криму.

За повідомленням, силовики прийшли до будинку активіста Ленура Якубова, імама незалежної мусульманської громади «Ескі Кирим» Ізета Сайфулліна, її голови Ідріса Юрдамова, Шевкета Киямова, а також у мечеті Старого Криму.

Після окупації Криму російські силовики почали регулярно чинити тиск на кримських татар, що живуть на півострові. Так, 22 лютого в Джанкої в будинку правозахисниці й журналістки Лутфіє Зудієвої пройшов обшук. Її затримали і відвезли до центру протидії екстремізму (Центр «Е») у Сімферополі. Чоловік Зудієвої Сейтасан Чикієв розповів, що силовики під час обшуку показали ухвалу суду про «обстеження» приміщення у адміністративній справі про «зловживання свободою масової інформації».

Ернест Сулейманов про окупацію 2014, депортацію 1944, про Росію та KRYM у Варшаві (відео)
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Ернест Сулейманов про окупацію 2014, депортацію 1944, про Росію та KRYM у Варшаві (відео)

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