Російський суд ув’язнив жителя Криму на 2,5 роки за критику 9 травня – «Кримський процес»  

Створений Росією Верховний суд Криму засудив мешканця Джанкоя Євгена Шведа до двох із половиною років позбавлення волі за реабілітацію нацизму – про це повідомляє ініціатива з відстеження судових справ проти кримчан «Кримський процес».

Чоловіка затримали в червні минулого року через його висловлювання щодо святкування 9 травня, коли в Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.

У своєму телеграм-каналі Швед висловив думку, що «9 травня – мерзенне, ублюдочне, збочене до глибини своєї суті псевдосвято, яке викликає у мене жах із самого дитинства», пише «Кримський процес».

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Шведу інкримінували «поширення свідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР у роки Другої світової війни», а також «поширення відомостей про дні військової слави, які висловлюють явну неповагу до суспільства». Повідомляється, що після затримання чоловік визнав свою провину і як доказ цього оформив добровільний внесок у «фонд підтримки СВО (так влада РФ називає війну з Україною – ред.)». За це нібито йому пообіцяли умовний термін покарання.

«Кримський процес» повідомляє, що судовий процес пройшов у два засідання в особливому порядку без дослідження доказів під головуванням судді Наталії Кулінської. Українські правоохоронці раніше оголосили Кулінську в розшук за звинуваченням у державній зраді. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, вона стала відомою завдяки розгляду справи громадянської журналістки з Криму Ірини Данилович.

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У середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна в засуджених за низкою статей, у тому числі про так звані фейки про армію РФ, а також за «реабілітацію нацизму».

Президент України Володимир Зеленський у червні 2023 року підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.