У місті Старий Крим і селі Журавки в окупованому Криму пройшли обшуки у кримських татар щонайменше за п’ятьма адресами, повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За повідомленням, силовики прийшли до будинку активіста Ленура Якубова, імама незалежної мусульманської громади «Ескі Кирим» Ізета Сайфулліна, її голови Ідріса Юрдамова, Шевкета Киямова, а також у мечеті Старого Криму.

Якубова і Сайфуліна доправили до будівлі відділення МВС Росії у селищі Кіровське. До них не пускають адвоката Еміля Курбедінова. «Стою біля входу в будівлю поліції у Кіровському. На прохідній. Дзвонить черговий – не може комусь додзвонитися. Тут вони чи ні – не каже», – повідомив він «Кримській солідарності».

Подробиці й причини обшуків і затримань поки що невідомі.

Після окупації Криму російські силовики почали регулярно чинити тиск на кримських татар, що живуть на півострові. Так, 22 лютого в Джанкої в будинку правозахисниці й журналістки Лутфіє Зудієвої пройшов обшук. Її затримали і відвезли до центру протидії екстремізму (Центр «Е») у Сімферополі. Чоловік Зудієвої Сейтасан Чикієв розповів, що силовики під час обшуку показали ухвалу суду про «обстеження» приміщення у адміністративній справі про «зловживання свободою масової інформації».