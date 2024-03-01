Активісти: ув’язненого кримчанина Рустема Мурасова етапують до російського Володимира

Засуджений на 12 років позбавлення волі фігурант справи кримських мусульман Рустем Мурасов повідомив, що його етапують до російського міста Володимир. Про це пише правозахисна організація «Кримська солідарність» із посиланням на лист чоловіка, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як зазначається, етап розпочався 17 лютого. Мурасова вивезли зі слідчого ізолятора Новочеркаська із трьома іншими фігурантами справи.

«У Пермі нас розділили. Мене – на тимчасове утримання у ВК-29, а інших безпосередньо до СІЗО Пермі. Як я зрозумів, нас усіх везуть до Володимира. Здоров’я в нормі, загалом усе гаразд», – написав Мурасов.

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7 серпня 2021 року російські силовики в Криму провели одразу п’ять обшуків у будинках кримських татар. Після них затримали активістів Рустема Мурасова та Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, у Бахчисарайському районі – активіста Завура Абдуллаєва, у Сімферопольському районі – Раїфа Февзієва.

Громадське об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляло, що затриманих кримських татар підозрюють у «створенні та участі у терористичній організації». Згодом їм присудили від 12 до 17 років ув’язнення.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомляв, що за 2023 рік у Криму правозахисники зафіксували 173 затримання, 65 обшуків, 217 арештів, 186 допитів, а також майже 300 випадків порушення права на справедливий суд та понад 50 – права на здоров’я.