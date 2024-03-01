«Найкращий результат від жовтня 2022 року»: у лютому Повітряні сили збили 13 російських літаків – Міноборони

У лютому Повітряні сили Збройних сил України збили 13 російських літаків, це «найкращий» результат українських військових із жовтня 2022 року, повідомило Міністерство оборони.
У відомстві уточнили, що Повітряні сили ЗСУ вже знешкодили:
- 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34;
- 2 винищувачі Су-35;
- один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.
«Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам – за посилення можливостей протиповітряної оборони України», – йдеться у повідомленні.
Раніше, 29 лютого, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що Українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34: на Авдіївському, Маріупольському та східному напрямках.
Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.
19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 і винищувача Су-35С.
23 лютого у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Перший такий літак було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.
За даними Генштабу, на ранок 1 березня, Росія втратила 345 літаків від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.
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