«Найкращий результат від жовтня 2022 року»: у лютому Повітряні сили збили 13 російських літаків – Міноборони

У лютому Повітряні сили Збройних сил України збили 13 російських літаків, це «найкращий» результат українських військових із жовтня 2022 року, повідомило Міністерство оборони.

У відомстві уточнили, що Повітряні сили ЗСУ вже знешкодили:

10 винищувачів-бомбардувальників Су-34;

2 винищувачі Су-35;

один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

«Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам – за посилення можливостей протиповітряної оборони України», – йдеться у повідомленні.

Раніше, 29 лютого, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що Українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34: на Авдіївському, Маріупольському та східному напрямках.

Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.

19 лютого командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 і винищувача Су-35С.

23 лютого у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Перший такий літак було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

За даними Генштабу, на ранок 1 березня, Росія втратила 345 літаків від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.