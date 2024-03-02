Командувач Повітряних сил заявив про пуск ракет по 2 літаках РФ: «очікуємо підтвердження результату»

Російські війська продовжують застосовувати літаки тактичної авіації для пусків керованих авіабомб на східному напрямку – про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук 2 березня.

«Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату», – заявив він у своєму телеграмі.

Водночас командувач зазначив, що українські війська потребують «більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо».

Зазвичай командування Повітряних сил повідомляє про збиття російських винищувачів вже після підтвердження

Напередодні Міністерство оборони України повідомило, що в лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків, це «найкращий» результат українських військових із жовтня 2022 року.

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Раніше, 29 лютого, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що Українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34: на Авдіївському, Маріупольському та східному напрямках.

Перед цим Олещук повідомляв про збиття російського Су-34 21 лютого.

Станом на ранок 2 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про втрату Росією 346 літаків під час війни в Україні. Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.