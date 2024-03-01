Рютте і Зеленський домовилися про прискорення надання Україні F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський домовилися про прискорення процесу постачання в Україну винищувачів F-16.

«Щодо F-16: ми йдемо за графіком. Це означає, що пізніше цього року вони будуть на українському небі, але ще багато чого потрібно зробити. Одна з речей, щодо якої ми погодилися сьогодні, – це прискорити цей процес у тому сенсі, що нам потрібно переконатися, що не буде жодних перешкод, які зможуть спричинити затримки», – сказав він на спільній з українським президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

За словами Рютте, під час переговорів обговорювалися можливості щодо прискорення передачі F-16.

«Тому ми попросимо наші міністерства оборони попрацювати над цим разом із нашими партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами, що входять до коаліції F-16. Тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як потрібно», – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна очікує в цьому році уже першу частину цих літаків.

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Раніше Міністерство оборони Данії повідомляло, що країна передасть Україні винищувачі F-16 цього літа. У відомстві зауважили, що встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16 важко, тому що «є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати надані літаки».

Данія і Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів.

14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі «Рамштайн», у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтервʼю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях