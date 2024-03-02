Кількість загиблих через атаку РФ у Одесі зросла до семи

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару дронами по Одесі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 2 березня.

«Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести», – йдеться в повідомленні.

Втім, згодом голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що виявили тіло немовляти:

«Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовля. Жертв атаки вже семеро».

За даними ДСНС, наразі відомо про вісьмох поранених, у тому числі одну дитину. П’ятьох людей врятували.

Міністерство внутрішніх справ додає, що пошукова операція на місці удару триває.

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Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.