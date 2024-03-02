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Кількість загиблих через атаку РФ у Одесі зросла до семи

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Міністерство внутрішніх справ додає, що пошукова операція на місці удару триває
Міністерство внутрішніх справ додає, що пошукова операція на місці удару триває

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару дронами по Одесі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 2 березня.

«Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести», – йдеться в повідомленні.

Втім, згодом голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що виявили тіло немовляти:

«Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовля. Жертв атаки вже семеро».

За даними ДСНС, наразі відомо про вісьмох поранених, у тому числі одну дитину. П’ятьох людей врятували.

Міністерство внутрішніх справ додає, що пошукова операція на місці удару триває.

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Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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