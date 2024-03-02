ДСНС: в Одесі виявили восьмого загиблого через атаку Росії

Рятувальники виявили тіло восьмої жертви російської атаки на Одесу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини», – йдеться в повідомленні.

Служба додає, що тривають роботи з деблокації загиблого.

Раніше кількість загиблих в Одесі зросла до семи, коли рятувальники виявили тіло матері з немовлям.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав у вечірньому зверненні, коментуючи удар по Одесі, що зволікання з наданням Україні озброєння призводить до подібних втрат.

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Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.