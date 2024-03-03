В Одесі під завалами багатоповерхівки виявили девʼятого загиблого – ДСНС

В Одесі під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще однієї жертви російської атаки «шахедами», яка відбулась у ніч проти 2 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини», – інформують рятувальники.

Зазначається, що тривають роботи з деблокації. На місці влучання ударних дронів продовжується пошукова операція.

Раніше кількість загиблих в Одесі зросла до восьми.

Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, коментуючи удар по Одесі, що зволікання з наданням Україні озброєння призводить до подібних втрат.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області в неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.