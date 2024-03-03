Атака дронів по будинку в Одесі: Гуменюк назвала ймовірну причину масштабних руйнувань

Росія постійно вдосконалює свої дрони, якими атакує українські міста, в тому числі посилюючи бойову частину. Це могло спричинити масштабні руйнування житлового будинку в Одесі, розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони (російські БПЛА – ред.) ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підійматися на ту висоту, з якої наноситься удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв’язку із цим – такі руйнування. Але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці», – сказала Гуменюк.

За її словами, остання атака на Одещину була «досить інтенсивною». Безпосередньо протягом однієї години підрозділи протиповітряної оборони працювали «дуже щільно» по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків, зазначила Гуменюк.

«Переважно ворожі дрони заходили із напрямку Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням. У тому числі над об’єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків», – додала Гуменюк.

За її словами, силами протиповітряної оборони вдалося збити 7 дронів, один із них влучив у житловий будинок.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

Кількість загиблих в Одесі зросла до 10 людей, відомо про 8 постраждалих. Рятувальники кажуть, що під завалами можуть перебувати ще 4 людини.

Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, коментуючи удар по Одесі, що зволікання з наданням Україні озброєння призводить до подібних втрат.

В Одесі та області неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.