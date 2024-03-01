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Російські військові «активізувалися» на Херсонському напрямку – Гуменюк

Наталія Гуменюк додала, що «українські плацдарми на Кринках закріплені, але ворог продовжує їх штурмувати».
Наталія Гуменюк додала, що «українські плацдарми на Кринках закріплені, але ворог продовжує їх штурмувати».

Російські військові «активізувалися» на Херсонському напрямку, але створення додаткових ударних угруповань не спостерігається, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Останніми днями херсонці і правий берег відчули, що ворог активізувався. Після провальної доповіді про зачищення плацдарму на Кринках вони намагаються у такий спосіб тиснути на цьому напрямку фронту, але їм не вдається», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що «українські плацдарми на Кринках закріплені, але ворог продовжує їх штурмувати».

«Штурми з їхнього боку суто «м’ясні», за минулу добу вони спромоглися на чотири штурми», – зазначила вона.

Також Гуменюк зауважила, що у сил РФ сформовано «достатньо потужне» угруповання на лівому березі, яке зосереджено на суходільних боях.

«Це на Запорізькому напрямку і посилення тих, хто на сході. Очевидно, що основні сили ворог тримає саме там. В нашій зоні відповідальності вони обмежуються ось цими м’ясними штурмами», – сказала вона.

Увечері 21 лютого український військово-аналітичний ресурс DeepState в Telegram опублікував відео нібито удару ЗСУ по російських військових на полігоні поблизу Подо-Калинівки Херсонської області під час їхнього шикування. Російське командування не коментувало цю інформацію.

Раніше Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівому березі Херсонщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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