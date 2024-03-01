Російські військові «активізувалися» на Херсонському напрямку – Гуменюк

Російські військові «активізувалися» на Херсонському напрямку, але створення додаткових ударних угруповань не спостерігається, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Останніми днями херсонці і правий берег відчули, що ворог активізувався. Після провальної доповіді про зачищення плацдарму на Кринках вони намагаються у такий спосіб тиснути на цьому напрямку фронту, але їм не вдається», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що «українські плацдарми на Кринках закріплені, але ворог продовжує їх штурмувати».

«Штурми з їхнього боку суто «м’ясні», за минулу добу вони спромоглися на чотири штурми», – зазначила вона.

Також Гуменюк зауважила, що у сил РФ сформовано «достатньо потужне» угруповання на лівому березі, яке зосереджено на суходільних боях.

«Це на Запорізькому напрямку і посилення тих, хто на сході. Очевидно, що основні сили ворог тримає саме там. В нашій зоні відповідальності вони обмежуються ось цими м’ясними штурмами», – сказала вона.

Увечері 21 лютого український військово-аналітичний ресурс DeepState в Telegram опублікував відео нібито удару ЗСУ по російських військових на полігоні поблизу Подо-Калинівки Херсонської області під час їхнього шикування. Російське командування не коментувало цю інформацію.

Раніше Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівому березі Херсонщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.