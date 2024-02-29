Влада Харківщини розгляне примусову евакуацію родин із дітьми з іще двох громад – Синєгубов

Рада оборони Харківської області розгляне можливість примусової евакуації сімей із дітьми з 18 сіл у двох громадах – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 29 лютого.

«Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною», – заявив він.

Синєгубов зазначив, що цивільні в цих населених пунктах щоденно ризикують життями, тому що російські війська обстрілюють їх із усього арсеналу озброєння.

«У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов’язкову евакуацію. Маємо листи від Куп’янської РВА», – додав голова області.

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За даними Синєгубова, за весь час повномасштабного вторгнення до безпечніших регіонів переїхали 28 329 людей, з них 869 дітей. З початку року евакуювалися півтори тисячі людей, в тому числі 140 дітей.

16 січня через безпекову ситуацію влада Харківщини запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської і Курилівської громад. Місцева влада обіцяє, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні 2023 через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.