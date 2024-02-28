Троє людей загинули, восьмеро поранені минулої доби через обстріли РФ у трьох областях – дані ОВА

Російські війська минулої доби продовжували обстрілювати територію України, внаслідок чого є загиблі, поранені цивільні жителі, а також руйнування, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що 76-річна жителька загинула від російського снаряду в окупованому селі Нове Пологівського району, а 53-річний чоловік був поранений внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову.

«234 удари по 11 населених пунктах завдали окупанти впродовж доби… Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури», – написав Федоров у телеграмі.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через російську агресію минулої доби в регіоні загинула одна людини, ще двоє – були поранені.

«Противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку і місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок і 15 приватних будинків», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, в Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, пошкоджені автомобілі, а внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма й елеватор.

Про загибель однієї цивільної людини (у Гірнику) і поранення ще п’ятьох повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що артилерійських і мінометних ударів Росії зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені будинки, постраждалих не було. Водночас, за словами Синєгубова, 27 лютого в Ізюмі під час прибирання своєї земельної ділянки на міні підірвався 42-річний чоловік, його з численними пораненнями доправили до медзакладу.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі під артобстрілом була Мирівська громада на Нікопольщині.

«По одному із сіл ворог випустив з півдесятка снарядів. На щастя, смертоносне залізяччя не зачепило людей. Всі цілі. Близько півночі ворожі удари вщухли. Й далі в районі минулося без атак. Як і в цілому по області – без «прильотів», – написав Лисак.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили протиповітряної оборони під час нічної атаки РФ над морем знищили дрон-камікадзе типу Shahed-131/136.

Також, за його даними, минулої доби загарбники атакували Куцурубську, Очаківську і Чорноморську громади, постраждалих немає.

Зі свого боку, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в ніч на 28 лютого сили Росії атакували Одещину ударними безпілотниками.



«Протягом 1,5 години підрозділи ППО в відбивали цю атаку. Дев’ять дронів було збито на Одещині. Під час маневрів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об«єктів критичної інфраструктури.

Сталося замикання і загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали», – зауважив Кіпер.

Раніше в Сумській ОВА повідомили про загибель двох і поранення вісьмох людей в області через російські обстріли 27 лютого.

Повітряні сили повідомили про збиття 10 із 10 запущених Росією «Шахедів» у ніч на 28 лютого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.