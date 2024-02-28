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Сумська ОВА про наслідки обстрілів минулої доби: двоє людей загинули, 8 – поранені

Рятувальна операція на місці повторного влучання по будівлі фермерського підприємства на Сумщині, 27 лютого 2024 року
Рятувальна операція на місці повторного влучання по будівлі фермерського підприємства на Сумщині, 27 лютого 2024 року

Сумська обласна військова адміністрація уточнила наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. За даними влади, число постраждалих зросло до восьми, кількість загиблих залишилася незмінною – двоє.

В ОВА уточнили, що протягом дня 27 лютого російські сили здійснили 59 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади.

«Хотінська громада: здійснено обстріли з міномету (19 вибухів) і артобстріли (14 вибухів). Внаслідок артобстрілу (САУ) загинули двоє і зазнали поранення шестеро співробітників Нацполіції», – йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей – місцевих цивільних жителів – були поранені внаслідок мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що група слідчих виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства, «і в цей час ворог вдарив знову прицільно артилерією по правоохоронцях». Він повідомляв про двох загиблих і чотирьох поранених правоохоронців.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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