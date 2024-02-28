Сумська ОВА про наслідки обстрілів минулої доби: двоє людей загинули, 8 – поранені

Сумська обласна військова адміністрація уточнила наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. За даними влади, число постраждалих зросло до восьми, кількість загиблих залишилася незмінною – двоє.

В ОВА уточнили, що протягом дня 27 лютого російські сили здійснили 59 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади.

«Хотінська громада: здійснено обстріли з міномету (19 вибухів) і артобстріли (14 вибухів). Внаслідок артобстрілу (САУ) загинули двоє і зазнали поранення шестеро співробітників Нацполіції», – йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей – місцевих цивільних жителів – були поранені внаслідок мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що група слідчих виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства, «і в цей час ворог вдарив знову прицільно артилерією по правоохоронцях». Він повідомляв про двох загиблих і чотирьох поранених правоохоронців.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.