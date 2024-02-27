На Сумщині двоє поліцейських загинули, ще четверо поранені внаслідок «прицільного» удару РФ – МВС

На Сумщині при фіксуванні обстрілів загинули двоє поліцейських, четверо поранені внаслідок удару РФ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 27 лютого.

«Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях», – написав міністр.

Він додав, що тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Чотирьом слідчим, які отримали поранення, надають медичну допомогу.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомляли, що за минулу добу військові РФ здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілу Білопільської громади 26 лютого загинув місцевий житель, ще один був поранений.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.