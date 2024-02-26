Російські військові обстріляли прикордоння Сумщини, загинув чоловік – прокуратура

Російські військові у понеділок, 26 лютого, атакували прикордоння Сумщини, йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

За даними відомства, з території Росії загарбники з мінометів обстріляли селище Рижівка Білопільської територіальної громади.

«Внаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік отримав поранення, від яких помер по дорозі в лікарню», – уточнили в місцевій прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.