Двоє людей загинули через нічний авіаудар РФ по Сумщині – ОВА

Двоє людей загинули в ніч на 26 лютого на Сумщині через російський авіаудар, повідомила обласна військова адміністрація.

«О 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи. Попередньо, внаслідок авіаудару загинули дві людини – подружжя, яке було вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п’ять – пошкоджені. На місці працюють всі необхідні служби», – йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали жителів прикордонних територій «скористатися можливостями евакуації».

Минулого тижня місцева влада повідомила, що на Сумщині з 26 лютого у межах 5-кілометрової прикордонної зони встановлюються додаткові обмеження особливого режиму.

«Заборонений вільний в’їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням і утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт»,– йшлося в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.