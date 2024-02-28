Повітряні сили повідомили про збиття 10 «Шахедів» у ніч на 28 лютого

Російські війська в ніч на 28 лютого атакували Україну зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed із району російського Приморсько-Ахтарська, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено 10 «Шахедів» у межах Одеської і Миколаївської областей», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.