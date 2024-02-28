Армія РФ вдарила по Великому Бурлуку: серед загиблих є дитина – ОВА

Російські війська завдали авіаудару по залізничному вокзалу у селищі Великий Бурлук – загинув чоловік і шестирічна дитина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Під прицілом знову цивільні обʼєкти. Годину тому ворог вдарив керованими авіабомбами селище Великий Бурлук, що в Купʼянському районі. Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули – чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані», – написав він у телеграмі.

Як уточнили у поліції, інформація про обстріл надійшла о 16:50. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, його шестирічна онука отримала тяжкі поранення, від яких померла.

Раніше 28 лютого війська РФ вдарили КАБами по місту Купʼянськ – загинули двоє людей, ще пʼятеро зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.