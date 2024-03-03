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МВС: на Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 3 поранених

Наслідки обстрілів Херсонщини силами РФ, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів Херсонщини силами РФ, фото ілюстративне

Російські військові 3 березня атакували житлові квартали деокупованих населених пунктів Херсонської області, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Згідно з даними відомства, внаслідок російських ударів:

  • одна людина загинула;
  • троє людей отримали поранення, серед них двоє поліціянтів.

«Армія країни-агресора продовжує терор мирного населення правобережжя Херсонської області. Ворог бив по житлових кварталах деокупованих населених пунктів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА», – пише пресслужба.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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