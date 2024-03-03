Вночі армія РФ вдарила «Іскандером» по Покровську: пошкоджені будинки, автівки, є поранені – прокуратура

У неділю, 3 березня, о 6.30 ранку російські військові вдарили ракетою «Іскандер-М» по Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки, є поранені серед цивільного населення, йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

За даними відомства, внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення двоє жінок у віці 24 та 52 років. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль.

У Покровській міській військовій адміністрації зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три приватних домогосподарства та два заклади освіти.

«Станом на 8.00 до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень. Робота триває», – йдеться у повідомленні.

«Окрім того, у ніч на 3 березня сили РФ здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо – С-300.

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою», – кажуть у відомстві.

Відомо, що внаслідок влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян – двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік.

«Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої й поранення тіла. Наразі потерпілим надається кваліфікована медична допомога. Серед пошкоджених об’єктів – щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус», – підсумували у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.