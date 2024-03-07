Держдеп США: протокол про вступ Швеції до НАТО набув чинності

Королівство Швеція офіційно приєдналося до Північноатлантичного альянсу – про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США від 7 березня.

«7 березня 2024 року були виконані умови для набрання чинності, викладені в статті II Протоколу Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція. Відповідно, Протокол набув чинності 7 березня 2024 року», – йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 7 березня перебуває з візитом у Вашингтоні.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен мав отримати ратифікаційні документи після місяців напруженої боротьби за отримання необхідного схвалення від усіх членів НАТО.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, заявку Швеції тривалий час не схвалювали Туреччина і Угорщина.