Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Новий президент Угорщини підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Тамаш Шуйок був обраний президентом Угорщини 26 лютого після відставки його попередниці Каталін Новак
Тамаш Шуйок був обраний президентом Угорщини 26 лютого після відставки його попередниці Каталін Новак

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав рішення парламенту країни про вступ Швеції до НАТО – про це заявила його пресслужба 5 березня.

«Президент республіки Тамаш Шуйок сьогодні підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО», – йдеться в заяві.

Це перше рішення, яке Шуйок ухвалив на новій посаді.

Тамаш Шуйок був обраний президентом Угорщини 26 лютого після відставки його попередниці Каталін Новак. Новак оголосила про свою відставку з посади після суспільного резонансу через її рішення помилувати засудженого у справі про педофілію.

Читайте також: У 2023 році експорт зброї зі Швеції зріс на 18% – ISP

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG