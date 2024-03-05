Новий президент Угорщини підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав рішення парламенту країни про вступ Швеції до НАТО – про це заявила його пресслужба 5 березня.

«Президент республіки Тамаш Шуйок сьогодні підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО», – йдеться в заяві.

Це перше рішення, яке Шуйок ухвалив на новій посаді.

Тамаш Шуйок був обраний президентом Угорщини 26 лютого після відставки його попередниці Каталін Новак. Новак оголосила про свою відставку з посади після суспільного резонансу через її рішення помилувати засудженого у справі про педофілію.

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Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.